Второй прилет за 7 дней: в Мариуполе поражено место стоянки военной техники РФ. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе на днях было атаковано место стоянки российской военной техники в промышленных гаражах. Предварительно сообщается о поражении "частей ПВО", но какие именно и их количество уточняется.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя, политик Петр Андрющенко, ссылаясь на свои источники. Добавляется, что это уже второй прилет за 7 дней.

"Мариупольский хлопок. Поражено место стоянки военной техники в промышленных гаражах. Предварительно наши источники сообщают о поражении "частей ПВО", но какие именно и количество уточняется", – добавляет активист.

Андрющенко отмечает, что "никакого сбивания ракеты не было".

"Ну, разве что считать, что стоячая техника сбила все собой, то да. Отлично. Продолжаем фиксацию и наблюдение с места. Прекрасная тенденция. За последние семь дней – второй прилет. Первый был не очень удачный, однако второй уже намного лучше. Ждем третий – показательный. И все будет Украина", – резюмировал атаку Петр Андрющенко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что российские захватчики продолжают уничтожать уникальные археологические памятники на временно оккупированных территориях Украины. Возле Новоазовска на востоке от Мариуполя враг хочет закатать в асфальт остатки хазарского поселения VIII– X веков.

Напомним, что на левобережной части Херсонщины в ночь на пятницу, 22 августа, прогремели взрывы. В оккупированных Новой Каховке и Голой Пристани сообщили о прилетах, войска РФ понесли потери. В частности, было атаковано расположение оккупантов в городе Новая Каховка.

