"Будут удары по чувствительным объектам": Путин в очередной раз пригрозил странам Запада из-за помощи Украине

Россия может совершить ассиметричный ответ на поставки Украине дальнобойного оружия для атак по территории РФ. Москва может отправить вооружение такого же класса "в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам" западных стран.

Такую угрозу в среду, 5 июня, озвучил российский диктатор Владимир Путин перед представителями информационных агентств, которые собрались в Санкт-Петербурге. В начале общения со СМИ глава Кремля утверждал, что не угрожает лидерам Запада, ведь это "моветон". Но позже, комментируя возможность ВСУ атаковать военные цели на территории РФ, заговорил иначе.

"Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?" – спросил лидер государства-агрессора.

Осторожно, в видео звучит российская пропаганда!

Он предупредил, что "удары по РФ при участии стран Запада" будут означать прямую войну против Российской Федерации и на это будет "реакция".

В ходе пропагандистской пресс-конференции Путин отдельно остановился на Германии. Мол, то, что Берлин предоставляет военную помощь Киеву, разрушает отношения ФРГ и РФ. А окончательно эти отношения будут разрушены, если Украина получит "какие-то ракеты, которые смогут наносить удары по объектам на территории России".

Главарь страны, которая развязала полномасштабную неспровоцированную войну против Украины, цинично заявил, что надеется, что ситуация между РФ и Западом и в целом в мире будет идти к урегулированию, а не бесконечной эскалации.

Как передавал OBOZ.UA, Интитут изучения войны считает, что Владимир Путин продолжает готовить граждан страны-террориста РФ к затяжной войне против Украины. Главарь Кремля выдал, что все россияне должны "работать так, как будто на передовой".

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