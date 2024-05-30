Путин готовит россиян к затяжной войне: в ISW объяснили, что стоит за последним заявлением

Российский диктатор Владимир Путин продолжает готовить граждан страны-террориста РФ к затяжной войне против Украины. Главарь Кремля выдал, что все россияне должны "работать так, как будто на передовой".

Также Кремль рассказывает гражданам РФ, что они переживают "уникальный исторический момент". Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам России и комиссии Госсовета по социально-экономическому развитию Путин заявил, что все россияне должны "чувствовать себя мобилизованными" для достижения Россией своих целей. Аналитики отметили, что кремлевские чиновники часто ссылаются на мифы о Второй мировой войне, чтобы вызвать поддержку и доверие к военным усилиям России.

В ISW заявили, что Путин пытается вызвать аналогичные воспоминания о советских жертвах и полномасштабной социальной и экономической мобилизации. В частности, ранее аналитики отмечали, что решение российского диктатора назначить Андрея Белоусова министром обороны стало значительным событием в его усилиях по мобилизации российской экономики для затяжной войны против Украины и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО.

Также прогнозируется, что Путин продолжит различные информационные и риторические усилия по подготовке российского общества к большей экономической мобилизации. Российская власть намерена проводить непопулярную политику дальнейшей экономической и социальной мобилизации в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Напомним, Россия гоовится к затяжной войне против Украины, ведь в планах государства-агрессора – не только выход на админграницы уже захваченных частично Донецкой и Луганской областей, но и оккупация Харьковщины, Запорожья и Днепропетровщины.

Ранее сообщалось, что военные суды страны-агрессора России в марте 2024 года рассмотрели рекордное количество дел о дезертирстве. Параллельно с этим наблюдается рекордное количество просьб россиян об убежище в иностранных государствах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!