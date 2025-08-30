Буферная зона, миротворцы ЕС и остановка войны: Селезнев поделился прогнозом

Может ли в Украине быть создана 40-километровая буферная зона? Эта идея, озвученная в Европе, на первый взгляд выглядит привлекательной, однако шансы на ее реализацию практически равны нулю. Во-первых, вряд ли найдутся страны Европы, готовые отправлять свои контингенты в Украину. Во-вторых, без предварительного соглашения о прекращении огня такая миссия означает превращение миротворцев в "смертников". В этой ситуации единственным действенным инструментом остановки войны является насыщение Сил обороны вооружениями и техникой.

Что касается ситуации на фронте, то, несмотря на то, что Силы обороны Украины добились некоторых успехов в районе Покровска и на Запорожском направлении, речь идет о реакции на вражеские попытки прорывов. Масштабного контрнаступления ожидать не следует. В ближайшей перспективе на этом наиболее горячем участке фронта возможно противостояние в формате "тянитолкай". При этом исход борьбы за Покровск и Мирноград напрямую зависит от ресурсов обеих сторон.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Каково ваше мнение относительно европейской инициативы о создании 40-километровой буферной зоны? Насколько это реалистичное предложение, насколько эта мера может помочь в установлении режима прекращения огня, учитывая дальнобойность средств поражения?

– Безусловно, такая инициатива имеет право на существование, но, учитывая нашу реальность, я абсолютно уверен, что нет. Прежде всего, наши европейские партнеры все как один заявляют о том, что они не готовы отправлять в статусе миротворческих сил своих военнослужащих.Вряд ли они в какой-то ближайшей или среднесрочной перспективе изменят свою позицию. Все реально боятся гибели военнослужащих своих армий.

Разговор о 40-километровой буферной зоне, безусловно, это история очень хорошая, потому как в определенной степени это минимизирует потери не только военных, но и гражданского населения, находящегося в районе этой буферной зоны от влияния вражеских артиллерийских снарядов, управляемых авиационных бомб. Но я думаю, что все-таки это разговоры ради разговоров.

Наиболее эффективный действенный способ остановить эту войну – это накачивание украинских Сил обороны достаточным количеством средств и вооружений, потому что единственный аргумент, который воспринимают и на который рефлексируют и Владимир Путин, и его окружение, - это аргумент силы. Все остальное – миротворческие инициативы, саммиты, семинары, круглые столы, политические заявления – не работает. Единственный формат, при котором возможна остановка кровопролития – это достаточно действенный аргумент украинской армии в виде вооружения, техники, боеприпасов, специального оборудования и технологий, которые дадут нам технологическое преимущество на поле боя.

– Словосочетание "буферная зона" или "санитарная зона" очень часто используется страной- оккупантом. Есть ли тут разница в понятиях? Буферная зона, о которой говорит Европа, и буферная зона, о которой говорит Кремль, это одно и то же?

– По большому счету, что такое буферная зона? Это дистанция, выжженная земля, где, по сути, не должно находиться никого и ничего, которая создает возможности для соответствующих реакций в случае агрессии и попыток перехода сил противника в наступление на том или ином участке фронта сквозь буферную зону.

В принципе, эту задачу сейчас ставит Путин перед своей армией в части создания буферной зоны на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Время от времени про буферную зону ведут речи и некоторые европейские дипломаты. Но опять же, желание может быть, но технически его реализовать невозможно.

Мой опыт 2009 года во время пребывания в составе сил KFOR на территории Косово говорит о том, что де-факто создание буферных зон абсолютно нерациональная, непрактичная история. Непосредственное присутствие миротворческих сил и средств на территории зоны ведения боевых действий, чтобы таким образом самим своим присутствием стабилизировать ситуацию и не допустить рисков возникновения новых витков эскалации – это да. Но стоять сплошной стеной между двумя враждующими сторонами, при условии, что стороны не достигли соглашения о прекращении огня – это значит делать из миротворцев смертников.

Кейс миротворчества способен реализоваться в случае достижения соответствующих соглашений. На какой платформе соглашение? ООН не работает. В Совбезе ООН путинская Россия и Китай. Поэтому эта тема абсолютно без вариантов на продвижение.

Под флагом НАТО, как это было в Косово? Так же нереально – путинская пропаганда буквально сходит с ума, рассказывая о том, что они ни при каких условиях не согласятся на присутствие военнослужащих стран Североатлантического Альянса в качестве миротворцев на территорию Украины. Иные посредники, китайцы или беларусы? Так они абсолютно четко декларируют свою позицию в этом противостоянии. Они уж точно не могут быть равноудаленными от сторон конфликта.

В рамках каких-то двухсторонних соглашений у меня была надежда на "коалицию решительных", но, как видим, время прошло, а решительных как-то поубавилось. Сейчас мы все чаще слышим заявления европейских лидеров о том, что они не готовы отправлять свои войска на территорию Украины, в том числе в роли миротворческих сил. Какая-то материально-техническая помощь, помощь разведывательной информацией – да. Но я не вижу предпосылок к иным вариантам, влияющим на ситуацию на поле боя.

– Судя по картам боевых действий, украинские воины продвинулись в районе Покровска и на западном направлении Запорожской области. Конечно же, эти новости очень радуют, но можем ли мы рассчитывать на то, что контрнаступательные действия могут быть масштабированы?

– Безусловно, нет. Если мы говорим про район боевых действий южнее от Степногорска, то там маленький тактический эпизод – был освобожден интернат южнее этого населенного пункта. Причем парадоксальность ситуации состоит в том, что когда русские штурмовики зашли на территорию этого объекта, информации о захвате этих территорий в официальных источниках не было. Соответствующие изменения на карте боевых действий были отражены только DeepState.

То же самое касается и процессов, которые в настоящее время происходят в районе Покровска. Да, некоторые контрнаступательные действия тактического уровня украинские Cилы проводят. Бои идут достаточно эффективно, и не только вдоль наших позиций в районе Покровска и Мирнограда. Мы немного оттеснили россиян на северо-восток, то есть некоторые продвижения есть.

Но фактически эти мероприятия связаны с ликвидацией той самой инфильтрации российских войск, которым удалились продвинуться аж до Золотого Колодца и Веселого. Но по факту это мероприятия стабилизационного характера. Говорить, что они способны кардинально, на оперативно-тактическом уровне изменить ситуацию на поле боя я бы не рискнул.

Огромное количество ресурсов противник сосредоточил в районе Покровска и Мирнограда, как минимум, 110 тысяч. Плюс дополнительные ресурсы еще перебрасываются, в том числе на север Сумской и север Харьковской области. Думаю, что в ближайшей перспективе мы вряд ли увидим какие-то кардинальные изменения в части освобождения наших территорий.

– Каков ваш прогноз относительно Покровска и Мирнограда?

– В районе Покровска и Мирнограда и далее будет продолжаться такой-себе "тянитолкай", и исход этого противостояния будет напрямую зависеть от ресурсов. То, что противник желает захватить Родинское, то, что он желает продвинуться от Удачного на север, чтобы перерезать основную магистраль Павлоград-Покровск, это очевидно. Удастся ли ему это сделать, лишь время покажет. Но в принципе даже без физического перерезания трассы, если противник сможет захватить населенный пункт Родинское и продвинуться западнее от него, оттуда с помощью артиллерии и дронов он сможет держать под огневым контролем основную магистраль, с помощью которой мы обеспечим наш гарнизон, находящийся и в Покровске, и в Мирнограде.