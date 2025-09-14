"Буферная зона ползет ближе к нам!" На Белгородщине устроили панику из-за успехов ВСУ

Все больше жителей приграничных регионов РФ ощущают на себе последствия начатой Россией полномасштабной агрессии против Украины. В Белгородской области РФ россияне впадают в истерику из-за приближения к ним зоны боевых действий.

Обещанная Путиным "буферная зона", вопреки ожиданиям граждан страны-агрессора, "расползается" не на украинскую, а на российскую территорию. Об этом, в частности, заявила одна из жительниц приграничья Белгородщины в перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины телефонном разговоре.

О чем говорят россияне

В перехваченном разговоре жительница Белгородской области РФ поделилась переживаниями из-за приближения зоны боевых действий. Она призналась в страхе за собственную безопасность и рассказала, что какой-либо помощи от государства или соотечественников жители приграничных районов не получают.

"И опасно. Вот вчера почаевцы, двое, уехали – и нету (возможно, имеются в виду волонтеры либо представители местных органов власти из населенного пункта Почаево, помогающие с выездом из приграничной зоны. – Ред.) . Сегодня, сказали, приедем – и нету, понимаешь? Потому что висят, висят (дроны. – Ред.), и все. И что делать? Я не знаю, что делать. И как его выезжать? Сейчас долбанет, сгорит, и еще человек пострадает, получается. Человек пострадает, а другие не сядут просто-напросто, вот и все", – говорит россиянка.

Она также высказала "крамольную мысль": вопреки обещаниям российского диктатора Владимира Путина устроить "буферную зону" на украинской земле, пока у агрессора все получается с точностью до наоборот.

"Буферная зона, такое ощущение, ползет ближе к нам, а не туда", – заявила россиянка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что перед саммитом Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске оккупанты устроили провокацию: они атаковали гражданский автомобиль в Белгороде. Ответственность за свой же удар россияне попытались возложить на Украину.

