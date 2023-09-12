'Бумажной работы станет меньше': Зеленский анонсировал цифровизацию учета в войсках

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал цифровизацию учета в украинской армии. Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее закрывать потребности боевых бригад, которые дают отпор российским захватчикам.

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Об этом Зеленский сказал в своем вечернем обращении к украинцам в понедельник, 11 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он провел несколько важных совещаний по этому вопросу.

В частности, о цифровизации учета и прозрачности обеспечения подразделений ВСУ гарант говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, первым замминистра Александром Павлюком и вице-премьером Михаилом Федоровым.

"Конкретные потребности наших боевых бригад – они должны обеспечиваться максимально быстро, и для этого весь учет должен быть цифровизирован. Вообще бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше, и точно не должно быть разницы между подаваемым в отчетах здесь, в центре, и тем, в чем реально нуждаются ребята на "нуле", – подчеркнул президент.

Он сообщил, что сейчас идет соответствующая работа. Министерство обороны Украины перезапускает систему учета, а Министерство цифровой трансформации помогает ему в этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский определил ключевые задачи нового руководителя Минобороны Рустема Умерова и подчеркнул, что украинские воины должны оставаться ключевым приоритетом министерства. По словам президента, если для блага и силы воина необходимы изменения в деятельности Сил обороны, такие изменения должны быть мгновенными.

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