Был очень талантливым и храбрым: на войне погиб воин ССО из Полтавы

На фронте погиб военнослужащий Сил специальных операций ВСУ Олег Сень из Полтавы. До полномасштабной войны он работал поваром, а с началом российского вторжения стал на защиту Украины.

О гибели защитника сообщил "Зміст". Информацию подтверждает сообщение, которое получила жена военного Полина Бербенец.

Жизнь военнослужащего оборвалась 16 декабря 2025 года в Донецкой области во время выполнения обязанностей военной службы на Краматорском направлении. Олег Сень служил в рядах Сил специальных операций Вооруженных сил Украины с августа 2024 года. До последнего он оставался верным военной присяге и украинскому народу.

В гражданской жизни Герой работал поваром. Друзья и знакомые вспоминают его как очень доброго, талантливого и храброго человека.

Полтавчанка Александра Герасименко в соцсетях написала, что Олег имел особый кулинарный талант. Он учил стрельбе, любил настольные игры и всегда создавал вокруг себя атмосферу искренности и юмора. Светлая память воину, который отдал жизнь за Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 декабря 2025 года вблизи села Степное Сумской области во время выполнения боевого задания погиб снайпер (2-й категории) разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Виталий Луцюк.

Он работал барменом в Боярке. Активно занимался волейболом, играл в ВК "Боярские барсы". Герой – неоднократный чемпион Киево-Святошинского района, призер чемпионата Украины. Он стал на защиту Украины 25 июня 2025 года.

В скорби остались родители и брат. Память о Герое Виталии Луцюке вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!