'Был человеком большого сердца': на фронте погиб 31-летний работник тернопольского университета. Фото

В боях за Украину погиб воин Андрей Луцик – выпускник и работник Западно-Украинского национального университета в городе Тернополь. Он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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Защитнику навеки остался 31 год. О тяжелой потере сообщили на Facebook-странице вуза.

Луцик Андрей Романович родился 1 октября 1993 года. Окончил Червоноградский государственный техникум горных технологий и экономики. Затем поступил в Западноукраинский национальный университет и в 2015-м получил диплом бакалавра по специальности "Компьютерные науки".

"Погиб друг, один из лучших. Ты всегда горел желанием изменять этот мир. Благодаря тебе у меня открывались все новые и новые знакомства и перспективы. Благодаря тебе, я стал тем, кем я стал. Куча разных проектов, фестивалей, которые мы пережили в Тернополе. Ты всегда помогал и заботился о окружающих тебя людях. Вечная память тебе! Ты навсегда будешь в наших сердцах! Ты погиб как Герой, им ты и останешься навсегда в наших сердцах и воспоминаниях!" – написал Богдан Гищинский.

В 2016 году Андрей завершил в ЗУНУ обучение по специальности "Управление персоналом и экономика труда", получив квалификацию специалиста.

"Его отвага, жертвенность и несокрушимая воля стали символом подлинного патриотизма. Он был не только талантливым специалистом, но и человеком большого сердца, который всегда стремился к справедливости и добру. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого мужественного защитника. Вечная слава и честь Герою! – отметили в университете.

В ЗУНУ Андрей Луцик работал в отделе творческой самореализации и воспитания. Он был активистом и лидером, обладал большими организаторскими способностями, был настойчивым и целеустремленным, общительным и человечным.

"Герои умирают… Я хочу, чтобы они жили… Светлая тебе память, Андрей. Я верила, что твоего света хватит, чтобы вернуться…", "Андрей Луцик, 31 год навсегда. Молодой, амбициозный, человечный. Талантливый специалист, активист и лидер… У Андрея было много идей, замыслов и мечтаний. Все перечеркнула война. В небо идут лучшие украинские соколики. Легких туч тебе, воин!" – написали знакомые Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб 21-летний воин Виталий Шаварин из Тернополя. В прошлом работник управления Службы судебной охраны добровольцем вступил в ряды Сил обороны, чтобы воевать против российского агрессора на поле боя.

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