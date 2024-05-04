'Был искренним и справедливым': на фронте погиб 25-летний герой из Киевской области Николай Ткачев

Киевщина будет встречать еще одного Героя, павшего смертью храбрых на фронте. Защищая Украину, 16 апреля погиб уроженец Ирпеня Николай Ткачев.

Только в январе 25-летний автомеханик подписал контракт с 3 штурмовой бригадой, сейчас он возвращается домой на щите. О гибели воина сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Еще одна жизнь отважного сына Ирпенской громады за свободу Украины... В жестоких боях на Краматорском направлении погиб 25-летний Николай Ткачев", – говорится в сообщении.

Будущий Герой родился и вырос в Ирпене. Автомеханик по образованию, работал Николай Ткачев в сфере проката транспорта.

"Мечтал накопить деньги на собственное жилье. Николай вел здоровый образ жизни и обладал прекрасным чувством юмора, был искренним и справедливым", – рассказал Маркушин.

Очевидно, именно мечта и врожденное острое чувство справедливости заставило Николая оставить мирную жизнь и отправиться на фронт. В январе он подписал контракт с Вооруженными силами Украины и отправился в рядах 3 ОШБр защищать украинскую Донетчину.

"Село Терны, которую чрезвычайными усилиями уже много недель удерживают наши воины, россияне пытаются захватить используя буквально все – тактику "мясных штурмов", бронетехнику, артиллерию, авиацию. Наши защитники на этом направлении держат оборону каждого метра украинской земли. Среди них был и Николай. Но 16 апреля наш защитник погиб во время выполнения боевого задания. Героя в Ирпене ждали мама и два брата. Примите мои искренние соболезнования", – отметил Маркушин.

Прощание с воином состоится в понедельник, 6 мая. В 11:45 земляки выстроятся в живой коридор вдоль улицы Университетской, чтобы почтить память Героя. В 12:00 Николая Ткачева похоронят на городской Аллее памяти защитников.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб общественный активист Дмитрий Лысенко из Краматорска. Он после полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил обороны, воевал и ранился. У Дмитрия осталась жена и маленький ребенок.

Незадолго до гибели воин рассказал, что хотел бы делать после Победы.

"После войны мы с ребятами создадим союз ветеранов. Будем засаживать скверы хвойно-лечебными насаждениями, полезно для легких", – мечтал Дмитрий. Однако все мечты перечеркнула война.