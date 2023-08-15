Был известен как "живая скульптура": на фронте под Купянском погиб сумчанин Дмитрий Буйвал. Фото

На фронте 11 августа жизнь за Украину отдал 32-летний Дмитрий Буйвал, который стал на защиту страны в июне 2022 года. До полномасштабного вторжения России он занимался живой скульптурой, огненно-пиротехническими и световыми шоу.

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О смерти Героя сообщила его девушка Наталья Новак в Facebook. По данным Нижнесыворотской ОТГ Сумской области, откуда воин был родом, Буйвал погиб во время выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Первомайское Харьковской области (Купянское направление).

Он служил старшим оператором 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.

"Не могу в это поверить, но самый лучший, самый добрый, самый светлый Человек во вселенной, мой любимый Дмитрий Буйвал на щите", – написала Новак.

Украинец родом из Старого села Сумской области. Был основателем общественной организации "Голос улиц" и творческой мастерской, организовал фестиваль уличного искусства "Харитоненко Fest". Работал мимом, выступал заграницей. Впервые появился на улицах Сум в образах мистера Голдена Смита, Шарманщика, Короля пуговиц 10 лет назад.

"Ты сам рвался защищать Украину, хотя по закону не подлежал обязательной мобилизации – имел на то реальные причины. Ты радовался тому, что овладевал разными видами оружия, и когда удавалось успешно выполнить задачу", – написала девушка воина, обращаясь к нему.

При жизни Буйвал успел дать интервью "Суспільному" и рассказать о службе. Тогда он сообщил, что хотел попасть на фронт с начала вторжения – с 2014 года. Но его друг и побратим отговаривал его: мол, "держи свой фронт".

Архивное интервью Героя:

Как писал OBOZREVATEL:

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