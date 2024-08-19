Был командиром отделения: на Курщине погиб Герой из Северодонецка

В боях с российскими оккупационными войсками в Курской области государства-агрессора погиб украинский военный Святослав Курочка. Защитник Украины был родом из города Северодонецк в Луганской области, который сейчас захвачен войсками России.

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О потере сообщили в Telegram-канале Северодонецкой городской военной администрации. Последний бой 42-летний воин Сил обороны принял 14 августа в районе населенного пункта Погребки на Курщине.

"14 августа 2024 года погиб защитник Украины – северодончанин Курочка Святослав. Преданный военной присяге на верность украинскому народу, при мужественном исполнении воинского долга, в бою за Украину, ее свободу и независимость Святослав погиб в районе населенного пункта Погребки, Суджанского района, Курской области РФ", – говорится в сообщении.

Святослав был командиром отделения артиллерийского дивизиона. На военную службу был призван по мобилизации в начале 2023 года.

У Святослава остался брат Михаил, также защищающий Украину от российских оккупантов на фронте.

"Низкий поклон погибшему защитнику Украины. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Героя. Разделяем боль непоправимой потери и преклоняем голову в скорби. Наша обязанность помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою!" – добавили в МВА.

Как сообщал OBOZ.UA, на российско-украинской войне погиб защитник из Кременчуга Артем Скирда. Военный долгое время считался без вести пропавшим, и его родные до последнего верили в чудо. К сожалению, экспертиза ДНК подтвердила его гибель.

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