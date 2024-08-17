'Последними словами было 'Слава Украине!' На фронте погиб военный из Кременчуга, считавшийся без вести пропавшим

На российско-украинской войне погиб защитник из Кременчуга Артём Скирда. Военный долгое время считался без вести пропавшим, и его родные до последнего верили в чудо.

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К сожалению, экспертиза ДНК подтвердила его гибель. Об этом сообщает местное издание "Телеграф".

Артём Александрович Скирда родился 15 апреля 1983 года в Кременчуге. После окончания СПТУ №19 он поступил в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, где получил специальность правоведения. Работал на Кременчугском автомобильном заводе и Кременчугском колесном заводе.

С начала войны в 2014 году Артем присоединился к Вооруженным силам Украины. Он служил в составе 8 отдельной санитарно-автомобильной роты, которая в условиях Иловайского котла без оружия и бронежилетов спасала раненых и уносила погибших. Его работа была крайне опасна, и он вместе с собратьями нередко попадал под обстрелы и снаряды, спасая жизнь своих товарищей.

Артем участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Пески, Авдеевку, Мариуполь и другие горящие точки. Как боевой медик он часто добровольно заезжал на оккупированную территорию для эвакуации раненых и погибших. После возвращения из таких операций его и его собратьев встречали как героев.

После демобилизации Артем служил во вновь созданной Патрульной полиции Кременчуга, где также возглавлял профсоюз. Позже работал в "Муниципальном карауле", а также уезжал за границу, где работал в Польше и Чехии. Вернувшись в Украину, он активно приобщался к работе с молодежью, рассказывая о войне и помогая в установке спортивных площадок.

С началом полномасштабного вторжения России Артем присоединился к 72-й отдельной механизированной бригаде, с которой участвовал в боях под Мощуном и других тяжелых участках фронта. 25 января 2023 связь с ним оборвалась после обстрела. Военный долго считался пропавшим, его гибель была подтверждена только после экспертизы ДНК.

Сестра Артема, Светлана Скирда, отметила, что готова была бы пройти любые трудности, чтобы снова увидеть брата живым. О дате и обстоятельствах захоронения Артема будет поставлено в известность дополнительно.

"Его последними словами, судя по расследованию, были слова: "Слава Украине!". Жаль, что слава эта строится смертями лучших и ответственных. Я пока не знаю как это жить в мире, где нет Темика, где нет надежды. Хочется верить , что где-то существует параллельный мир, где мы вместе сидим дома у нас на качели, пьем пиво и обсуждаем все на свете, но больше всего — историю Украины", – отметила сестра.

Напомним, ранее стало известно о гибели на фронте девяти терробороновцев из Червонограда . Каждый из вернувшихся домой на щите воинов с честью до последнего дыхания сохранял верность присяге и приближал освобождение Украины от оккупантов.

Также сообщалось, что в боях Курщины погиб украинский воин из Львовщины. Игорю Северенчуку навсегда останется 31 год.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Александр Бориков. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 августа.

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