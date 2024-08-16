Ему навсегда будет 31: в боях на Курщине погиб украинский воин со Львовщины. Фото

В боях в Курской области погиб главный сержант десантно-штурмового взвода Игорь Северенчук. Защитник из Львовской области, выполнявший боевое задание вблизи населенного пункта Погребки, свой последний бой принял 13 августа.

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У Героя, которому навеки 31 год, остался сын. Трагическое известие сообщили в Оброшинской территориальной громаде.

"Получили снова печальное известие с войны... Погиб воин из нашей громады из села Оброшино Северенчук Игорь. Главный сержант десантно-штурмового взвода отдал свою жизнь 13 августа в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи н.п. Погребки Курской области в возрасте 31 года", – говорится в сообщении.

На защиту родной земли от российской агрессии Игорь Северенчук встал в апреле 2022 года. За мужество и доблесть на поле боя был удостоен ряда наград, в частности награды "Несокрушимым героям российско-украинской войны", награды "Крест почета", награды командира ОТУ "Лиман", нагрудного знака "За воинскую доблесть", "Золотой крест" и " За мужество".

У воина остались жена Вероника, сын Денис, мама, отец и брат.

"Детали о чине прощания и похорон будут позже. Глава громады Иван Галич, его заместители и работники сельского совета выражают искренние соболезнования семье погибшего Защитника. Герои не умирают!" – отмечено в сообщении Оброшинской территориальной громады.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Петр Цыбульский. 46-летний воин свой последний бой принял 28 июня.

Также сообщалось о гибели капитана Павла Васинды из Прикарпатья. Защитнику навеки осталось 44 года.