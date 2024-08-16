Парни с честью выполнили свой долг: на войне погибли девять терробороновцев из Червонограда. Фото

Девять воинов 63-го отдельного батальонаСил территориальной обороны Вооруженных сил Украины погибли на фронте, защищая Родину от российской агрессии. Павшие Герои были родом из Червонограда Львовской области.

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О потере сообщили на странице 63 батальона в Facebook. "К сожалению у нас снова потери. Трудные. Парни с честью выполнили свой долг по защите Родины. Но, к сожалению, погибли, защищая свой дом, своих родных и близких", – говорится в сообщении.

Потери 63-го отдельного батальона Сил ТрО

В батальоне ТРО назвали имена погибших Героев:

– Виктор Хижняк,

– Александр Зеленский,

– Виталий Розенко,

– Ростислав Кожан,

– Олег Северин,

– Руслан Мишковский,

– Вячеслав Покотило,

– Любомир Крамаровский,

– Тарас Кондур.

"Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших и почтение погибшим... Почивайте с миром братья", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях в Курской области погиб главный сержант десантно-штурмового взвода Игорь Северенчук из Львовской области. Герой выполнял боевое задание вблизи населенного пункта Погребки, свой последний бой принял 13 августа.

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