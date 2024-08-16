Парни с честью выполнили свой долг: на войне погибли девять терробороновцев из Червонограда. Фото
Девять воинов 63-го отдельного батальонаСил территориальной обороны Вооруженных сил Украины погибли на фронте, защищая Родину от российской агрессии. Павшие Герои были родом из Червонограда Львовской области.
О потере сообщили на странице 63 батальона в Facebook. "К сожалению у нас снова потери. Трудные. Парни с честью выполнили свой долг по защите Родины. Но, к сожалению, погибли, защищая свой дом, своих родных и близких", – говорится в сообщении.
Потери 63-го отдельного батальона Сил ТрО
В батальоне ТРО назвали имена погибших Героев:
– Виктор Хижняк,
– Александр Зеленский,
– Виталий Розенко,
– Ростислав Кожан,
– Олег Северин,
– Руслан Мишковский,
– Вячеслав Покотило,
– Любомир Крамаровский,
– Тарас Кондур.
"Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших и почтение погибшим... Почивайте с миром братья", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, в боях в Курской области погиб главный сержант десантно-штурмового взвода Игорь Северенчук из Львовской области. Герой выполнял боевое задание вблизи населенного пункта Погребки, свой последний бой принял 13 августа.
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