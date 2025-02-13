Был мощный взрыв: под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса агрессора – ГУР

В ночь на 7 февраля в Московской области прогремел мощный взрыв на территории воинской части 52116. В результате операции были уничтожена радиолокационные комплексы "Валдай".

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Стоит отметить, что путинская армия потеряла сразу два таких комплекса. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации украинской разведки, сильный взрыв произошел в городе Долгопрудный. Взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса "Валдай", предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

"Это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса – первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии государства-агрессора России", – сообщили в ведомстве.

Также в ГУР подчеркнули, что воинская часть 52116, на территории которой были уничтожены радиолокационные комплексы, отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой.

Согласно информации из открытых источников, радиолокационные комплексы "Валдай" способны засекать беспилотники размером с Mavic или Phantom на дальностях не менее 5-6 км. Для более крупных целей дальность обнаружения превышает 15 км. Также в РФ хвастались высокой точностью определения координат цели для последующего воздействия собственными средствами или для передачи сторонним огневым средствам.

Напомним, ночью 13 февраля в Липецкой области РФ прогремели взрывы. По предварительным данным, под атакой оказались города Липецк и Елец. После мощных взрывов в областном центре было зафиксировано отключение электричества.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 10 февраля снова пожаловались на атаку БПЛА. В частности, дроны фиксировали в Краснодарском крае, там были слышны взрывы и якобы работала ПВО оккупантов.

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