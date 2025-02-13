Под прицелом был комбинат: дроны атаковали Липецк, была слышна серия взрывов. Видео

Ночью 13 февраля в Липецкой области РФ прогремели взрывы. По предварительным данным, под атакой оказался города Липецк и Елец.

Видео дня

Примечательно, что после мощных взрывов в областном центре было зафиксировано отключение электричества. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Целью дроновой атаки, вероятно, стал Новолипецкий металлургический комбинат. Также мог быть атакован тракторный завод в городе Грязи рядом с Липецком.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил атаку дронов. По его словам, обломки рухнули на станцию ​​аэрации и частные дома. При этом об атаке по металлургическому комбинату чиновник не упоминал.

Позже липецкий губернатор выдал, что оккупанты якобы отразили массированную атаку беспилотников. По словам Артамонова, в небе над Липецкой областью были перехвачены и уничтожены 12 БПЛА.

"На данный момент зафиксировано падение обломков БПЛА на территории двух частных домовладений: пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. После обезвреживания обломков будет проведена оценка ущерба", – заявил чиновник.

Напомним, в ночь на 11 февраля Силы обороны поразили Саратовский НПЗ. На предприятии, которое осуществляет комплексную переработку нефти и выпускает более 20 видов нефтепродуктов, после попадания вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 10 февраля снова пожаловались на атаку БПЛА. В частности, дроны фиксировали в Краснодарском крае, там были слышны взрывы и якобы работала ПВО оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!