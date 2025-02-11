В Генштабе подтвердили удар по Саратовскому НПЗ: есть прилет, произошел пожар

В ночь прроты 11 февраля Силы обороны поразили Саратовский НПЗ. На предприятии, которое осуществляет комплексную переработку нефти и выпускает более 20 видов нефтепродуктов, после попадания вспыхнул пожар.

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Поражение произвели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ по взаимодействию с другими составляющими Сил обороны Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который осуществляет комплексную переработку нефти... Подтвердили".

В настоящее время точные результаты поражения предприятия устанавливаются.

В Генштабе также добавили, что упомянутый НПЗ важен для государства-агрессора. Предприятие в основном выпускает бензины, мазут, дизельное горючее: всего – более 20 видов нефтепродуктов. Оно также активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

"Удары по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будут продолжаться", – заверили военные.

Напомним, минувшей ночью дроны атаковали Саратовский НПЗ. Также был атакован военный аэродром в соседнем Энгельсе.

На НПЗ после прилета вспыхнул мощный пожар. Известно, что Саратовский НПЗ – один из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.

Уже не первый прилет по нефтегазовой инфраструктуре РФ в целом и по НПЗ в Саратове в частности, вызвал истерику у россиян. В комментариях под новостями об поражениях в российских пропагандистских каналах они требуют "ответных ударов", критикуют работу российской ПВО, подсчитывают убытки и даже занимаются "дискредитацией" как российской армии, так и хода "СВО", повернувшего в совершенно неприятном для РФ направлении.

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