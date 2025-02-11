'А почему Украина нас бомбит, а не мы их? Все точно по плану?' Россияне устроили истерику из-за атаки на Саратовский НПЗ

В ночь на 11 февраля несколько российских регионов оказались под атаками дронов. В частности, в Саратове вследствие ударов дронов вспыхнул пожар на НПЗ: местные власти признали повреждения на предприятии, а пропагандисты написали о "попытке атаки".

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Однако подобные формулировки, как и методичное выбивание Украиной важных для российской экономики предприятий вызвали истерику у россиян. В комментариях к новостям об ударе по Саратовскому НПЗ они требуют ударов по Украине и высказывают сомнения в том, что план "спецоперации" был именно таков.

Пропагандисты одного из популярных Z-пабликов утром 11 февраля сообщили, что "беспилотники ВСУ атаковали несколько российских городов", а также что "в Саратове произошло возгорание на предприятии"

"В Саратове с раннего утра русская ПВО отработала по вражеским БПЛА. Украинские беспилотники попытались атаковать НПЗ, пишут местные паблики. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин", – отмечено в сообщении.

Уже привычный для России "новояз" вызвал вспышки гнева у комментаторов.

"Пытались атаковать? Народ за дебилов держите?!", "Все сбили, то были осколки", "И, что реально ни одного обломка? Да ладно", "Осколки все сбили или пару упало?" – пишут россияне.

Другие их соотечественники негодуют из-за "недостаточных" ударов по Украине и обвиняют Украину в "коварстве" по отношению к "человечной" РФ.

"Долго ещё будет подобная хрень допускаться, почему в х*хляндии спокойно спят, работают?", "Брацкий народ, х*ле . Когда уже сопли по дружбонародности пускать в Кремле перестанут?!", "Невыносимо читать такие новости. Сколько это еще будет продолжаться? Наша человечность выходит нам боком. Кого мы жалеем?", "Игра в "Морской бой" не заканчивается, так и будем лямки тянуть! Реально поднадоело уже эта "разжевывание жвачки", когда уже начнем по-настоящему отвечать этим тварям – все все знают, но ничего не делают!!!", – пишут "гуманисты" из государства-агрессора.

Многих россиян возмущает, что вместо того, чтобы беспрепятственно стирать с лица земли украинские города и захватывать украинскую землю, Россия сейчас вынуждена отбиваться от ответных ударов и до сих пор не может освободить от Сил обороны Украины Курскую область. Некоторые и вовсе допускают крамольные мысли о том, что "СВО" пошла несколько не по плану.

"Лучше ещё раз спросить, где красные линии и зачем про них вообще нужно было говорить. Допустим, повторяю – допустим можно было проглотить удары по новым территориям России, но, бл*ть, территория Курской области – это был явный повод для красных линий. Но нет, мусолим месяцами", "А почему Украина нас бомбит, а не мы их? Все точно по плану?", "Збсь у нашей великой ПВО работает, уже до Саратова, че дальше? Сибирь? Хотя не удивительно, еб*нтяи", "И не заметили, как стали привычными атаки и уничтожение разных объектов на территории России, даже в глубоком тылу!", "Уже и до Кирова долетели. А мы терпим и ждём договорнячок", "Герасимов, с...ка! Где ПВО?" – пишут комментаторы.

Масла в огонь подливает также постепенное осознание россиянами того факта, что Украина методично "выносит" российские предприятия нефтегазовой отрасли, а также военные объекты – а российская армия никак не может этому помешать. Некоторые, впрочем, еще пытаются цепляться за ускользающую надежду на то, что дроны летят не из Украины, пролетая до цели сотни, а то и больше тысячи км. Но общий настрой достаточно пессимистичен.

"Ущерб аэропортам громадный", "Мда. Ничему не учатся. Будто специально они их не сбивают. По сути беспилотник летит тысячи км до цели. И не заметить его сложно. Крч. Хрень какая-то", "Не поверю, что бпла пол России пролетели и их не заметили . Рядом граница с казахами. Кто помешает каким нибудь утыркам от границы запускать. Транзит грузов такой, что все не проверишь", "Да всё равно разъ*бут в конце концов. А что в Энгельсе, там же разъ*бали нефтебазу, где топливо хранилось для самолетов", "Никогда не было и вот опять. Противник вполне конкретно бьёт по экономике. И это у него получается, к сожалению" "Там НПЗ-то еще остались у нас? Что-то каждую неделю их мутюжат, надеюсь хотя бы чинят", – пишут комментаторы.

Напомним, минувшей ночью дроны атаковали Саратовский НПЗ. Также был атакован военный аэродром в соседнем Энгельсе.

На НПЗ после прилетов вспыхнул мощный пожар. Известно, что Саратовский НПЗ является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.

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