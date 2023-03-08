''Был мужественным воином и до последнего вздоха держал оружие в руках'': в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины. Фото

В боях за Украину погиб 34-летний военнослужащий из Днепропетровской области Ярослав Новиков. Героя не стало около населенного пункта Белогоровка в Луганской области.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Криворожской районной госадминистрации во вторник, 7 марта. Как отмечается, Новиков был мужественным воином и до последнего вздоха делал все возможное, что выгнать российских оккупантов с родной земли.

Мужчина родился 30 апреля 1988 года и проживал в городе Широкое в Днепропетровской области. В администрации подчеркнули, что гибель военного – это непоправимая потеря для района и для всех, кто знал молодого Героя.

Глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко выразил соболезнования семье погибшего защитника Украины и отметил, что его подвиг навсегда вписан в историю победы Украины над российской агрессией.

"Эта жестокая война лишила юношу возможности воплотить свои мечты, пройти долгим жизненным путем, исполненным радости и успехов, возможности увидеть Украину свободной, лишила жизни... Но Герои не умирают. Его подвиг навсегда вписан в историю нашей победы! Пусть светлая память о павшем Герое навсегда останется в наших сердцах", – сказал Ситниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Героя Украины.

А в Сумах 7 марта похоронили украинского воина Олега Сахненко, водителя штурмовой роты штурмового батальона Сухопутных войск Украины. Герой погиб еще 12 февраля в результате обстрела российскими войсками больницы в Дружковке Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!