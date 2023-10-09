'Был настоящим патриотом Украины': на фронте погиб 22-летний защитник со Львовщины. Фото

В войне с российским агрессором погиб молодой воин Игорь Гребень из Львовской области. В свои годы боец 79-й ОДШБр был профессиональным военным, он мечтал жениться и создать собственную семью.

Защитник не дожил несколько дней до своего 23-летия. О потере сообщила Пустомытовская территориальная громада в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Снова печальная весть всколыхнула нашу громаду. С грустью сообщаем о гибели нашего Героя", – говорится в посте.

Гребень Игорь Анатольевич, 11.10.2000 года рождения, был жителем села Навария Львовского района. У парня за плечами – окончание Львовской Академии сухопутных войск.

Он был настоящим патриотом своей страны, добрым и искренним человеком, а еще любящим сыном для родителей и замечательным братом.

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Знакомые семьи защитника говорят, что Игорь был профессиональным военным и защищал Украину с первого дня вторжения российских оккупантов. В рядах ВСУ служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

"У Игоря были совсем другие планы, а именно женитьба и счастливая семейная жизнь. К сожалению, не суждено…" – написал в Facebook Игорь Процько.

Весть о гибели воина родные получили 7 октября, детали не разглашаются.

"Для меня сегодня война кончилась навсегда. Вечная память сыну", – написала в соцсети мама защитника Ирина.

В громаде выразили глубокие соболезнования и слова поддержки ей, а также отцу погибшего воина Анатолию и сестре Анастасии.

"Светлая и вечная память о нем будет жить в наших сердцах вечно! Вечная слава Герою!" – говорится в посте.

О встрече траурного кортежа и чине похорон по Герою землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб 21-летний стрелок-снайпер Любомир Мельничук из Ривненской области. Молодой человек вернулся из Германии и пошел защищать родную страну от врага, подписав контракт с ВСУ.

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