Весной вернулся из Германии: в боях за Украину погиб 21-летний стрелок-снайпер с Ривненщины. Фото

Война с российским агрессором унесла молодую жизнь воина ВСУ Любомира Мельничука из Ривненской области. Юноша вернулся из Германии, чтобы с оружием в руках встать на защиту родной страны.

Защитнику навсегда остался 21 год. О потере сообщил Млиновский поселковый совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Война не спрашивает о возрасте... Млиновская громада, ты снова потеряла частицу своего будущего... Страшное известие черным воронов прилетело в Добрятинский старостат, на порог семьи Назарук Любови Вячеславовны..." – отметили в сообщении.

Когда в Украине началась полномасштабная война, Любомир Анатольевич Мельничук учился в Ривненском государственном гуманитарном университете. Весной 2023 года он вернулся из Германии и получил диплом бакалавра.

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По специальности в будущем он был бы учителем истории. Однако уже 29 мая парень по собственному желанию пошел защищать Родину – присоединился к рядам ВСУ по контракту.

Не указано, в какой бригаде служил молодой солдат. В то же время известно, что он был стрелком-снайпером первого механизированного отделения первого взвода девятой роты третьего механизированного батальона.

Молодой патриот Любомир Мельничук выражал любовь к родной земле превыше всего, он был до конца верен военной присяге и украинскому народу.

Погиб воин от травм 6 октября возле села Урожайное на Донетчине. Его жизнь оборвал вражеский минометно-артиллерийский обстрел.

В громаде выразили искренние соболезнования семье, близким, друзьям, побратимам защитника. А о встрече траурного кортежа и чине похорон воина землякам расскажут дополнительно.

"Низкий поклон нашему Герою. Вечная память защитнику Украины!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, война унесла жизни боевого медика Геннадия Боднарчука из Каменца-Подольского. Защитник получил тяжелые ранения на Запорожском направлении: на фронте он выжил, наложив себе жгут, однако его сердце остановилось уже в одной из столичных больниц.

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