Пошел добровольцем на фронт: от полученных ранений в больнице умер боевой медик с Хмельнитчины. Фото

Жизнь за Украину отдал боевой медик из города Каменец-Подольский на Хмельнитчине Геннадий Боднарчук. 21 сентября 2023 года он получил тяжелые ранения на Запорожском направлении, но выжил, сам наложив себе жгут. Мужчины не стало 4 октября в одной из больниц столицы.

О трагедии сообщила основательница ОО "Медико-тактическая группа "Киев"" Анна Павличенко, передает "Суспільне". У воина остались жена и дочка. Церемония прощания назначена на 7 октября, похоронят защитника Украины на Байковом кладбище в Киеве.

Боднарчук пошел добровольцем на войну против российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года.

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Он присоединился к боевым медикам одного из подразделений Сил обороны, которое занималось аэроразведкой. Воин смог спасти немало жизней украинских защитников.

Ранения, которые Боднарчук получил на юге страны, оказались слишком тяжелыми: ампутация, травма таза спины, сильная кровопотеря.

"Гена боролся за жизнь, пришел в себя, стабилизировался и положительно говорил: "Прорвемся!". Но в понедельник ему стало хуже, в среду он скончался в больнице скорой помощи города Киев", – рассказала Павличенко.

До российско-украинской войны Боднарчук был в составе киевского легиона, где учили тактике и медицине.

Павличенко вспомнила, что познакомилась с украинцем в 2015 году на занятии, где проводился набор тренеров по такмеду.

"Из более сотни выбрали лучших, в их числе был Геннадий. Он решил и дальше продолжить обучение и таким образом стал инструктором по тактической медицине. С 2015-го он в составе команды проводил обучение для военных на полигонах, покупал аптечки, снаряжение для бойцов, ремонтировал авто на фронт, все за свой счет", – отметила знакомая погибшего.

Она сказала, что Боднарчук всегда поддерживал близких, успевал и волонтерить, и заниматься бизнесом. Павличенко говорит, что воин был очень простым и светлым человеком.

"Он внес большой вклад для нашей победы", – подчеркнула она. В свое время мужчина был учителем истории в Каменец-Подольском УВК №3. Сегодня там на должности библиотекаря продолжает работать его мать Зинаида Боднарчук.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 сентября на фронте в районе Купянска погиб 44-летний воин Виктор Безменский из Ривненской области. В рядах ВСУ он командовал механизированным отделением 15-й ОМБр Сухопутных войск.

– В боях с российским агрессором также погиб 53-летний главный сержант ВСУ Василий Шкрибляк из Ивано-Франковской области. Мужчина почти 25 лет прожил в РФ, но в 2014-м из-за начала российской агрессии против родной страны вернулся в Украину.

– В боях под Бахмутом погиб 31-летний воин Роман Шаповал с позывным "Зяблик". Уроженец Херсонщины добровольно стал в ряды ВСУ.

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