Вернулся на щите: в боях на Харьковщине погиб командир с Ривненщины. Фото

В войне с российскими оккупантами погиб 44-летний воин Виктор Безменский из Ривненской области. В рядах ВСУ он командовал одним из механизированных отделений 15-й ОМБр Сухопутных войск.

О потере сообщила Заречненская поселковая территориальная громада в Facebook. Земляков попросили живым коридором встретить траурный кортеж с телом Героя (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что Безменский Виктор Михайлович, 05.11.1979 года рождения, был жителем поселка Заречное Варашского района Ривненшины.

На войне младший сержант возглавил первое механизированное отделение 2-го свода 3-й роты 3-го батальона в/ч А4053 (115-я отдельная механизированная бригада ВСУ).

Защитник погиб 30 сентября возле Лимана Первого, что в Купянском районе Харьковщины. При выполнении боевого задания по выявлению и уничтожению вражеских сил он получил несовместимое с жизнью ранение.

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В четверг, 5 октября, Виктор Безменский вернулся домой на щите. Церемонию прощания с Героем запланировали в Заречном на следующий день.

"Домой навсегда возвращается еще один верный сын Украины... Наш Герой, наш защитник, наш земляк. Вечная память и слава защитнику Украины! Искренние соболезнования родным, друзьям и близким", – подчеркнули в громаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях на Запорожье погиб воин Ярослав Чубарь с Закарпатья. Защитник почти два месяца считался пропавшим без вести.

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