Долго считался пропавшим: в боях за Украину погиб воин из Закарпатья

На войне с оккупационной армией России Украина потеряла еще одного своего защитника – в боях за освобождение Запорожской области погиб Ярослав Чубарь из Закарпатья. Почти два месяца бойца считали пропавшим без вести.

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр города Перечин Иван Погореляк в четверг, 5 октября. Он отметил, что семья украинского воина и вся громада надеялись на лучшее, однако чуда не произошло.

Ярослав Чубарь погиб в районе населенного пункта Роботино Запорожской области, за которое шли тяжелые бои с российскими оккупантами. Последний бой воин принял 15 августа.

Военного похоронят в населенном пункте Симерки в пятницу, 6 октября.

"Прошу выйти и достойно провести в последний путь нашего земляка, нашего Героя – Ярослава Чубаря, отдавшего свою жизнь за нас", – написал мэр.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, освобождая Украину от оккупантов в Запорожском направлении, погиб старший сержант, каратист Илья Романовский. Спортсмен из Хмельницкой области вступил в свой последий бой вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!