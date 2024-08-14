'Был одним из лучших': Игнат показал уникальные кадры, снятые погибшим пилотом Мигулей

Пилот тактической авиации воздушного командования "Центр" Александр Мигуля сделал эффектное видео применения по врагу французских управляемых авиабомб AASM Hammer. Эти кадры украинские защитники хотели показать в профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов (последняя суббота августа).

Видео дня

Однако полковник ВСУ, бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат показал их сейчас. Он сделал это в память об Александре Мигуле, погибшем 12 августа 2024 года.

"Капитан Александр Мигуля был одним из лучших – он был командиром авиационного звена 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", имел более 160 боевых вылетов, награжден орденами "За мужество" III-й и II-й степеней. Почет и слава , Александр", – отметил спикер ПС.

Игнат получил редкие кадры бомбардировки от Мигули еще 4 августа. Где и когда именно пилот сбрасывал "подарки" оккупантам, неизвестно. Однако Игнат отмечает, что тактика применения американских противорадиолокационных AGM-88 HARM, авиабомб GBU-62 JDAM-ER или французских Hammer связана с серьезным риском для летчиков.

Чтобы успешно выполнить боевое задание, пилотам приходится подходить близко к вражеским ПВО и истребителям и применять сложные тактические приемы. Судя по видео, при бомбардировке самолет практически вращается по кругу.

"Из-за всех этих рисков – вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике – иногда имеем горькие потери", – рассказал Игнат.

А ниже – летчик-истребитель Александр сам рассказал о своей боевой работе.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Мигуля, которому было всего 27 лет, погиб во время выполнения боевого задания.

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