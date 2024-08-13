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Осуществил мечту деда и стал пилотом: командир авиазвена Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания

Олег Тимченко
War
1 минута
1,9 т.
Осуществил мечту деда и стал пилотом: командир авиазвена Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания

Во время выполнения боевой задачи погиб пилот Миг-29 из 40-й бригады тактической авиации (40БрТА) Александр Мигуля. Герою было всего 27 лет.

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Об этом сообщил Минский городской совет. Подробности гибели не разглашаются.

Александр всегда мечтал о небе, вдохновляясь рассказами дедушки, который увлекался авиацией, но сам никогда не стал лётчиком. Внук осуществил мечту дедушки, став пилотом. Однако его жизнь оборвалась над полем боя.

Осуществил мечту деда и стал пилотом: командир авиазвена Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания

"В это тяжелое время выражаем глубокие слова соболезнования и поддержки родным погибшего Героя Александра Мигули", – говорится в обращении Минского городского совета.

Новость о гибели Александра Мигули шокировала общину. Близкие и земляки поделились своими воспоминаниями и словами скорби.

Они рассказывают, что Саша был примером для многих, ребенок, который самостоятельно пробился в этой жизни, осуществил свою мечту, но не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь.

Александр Мигуля был настоящим примером мужества и преданности.

Осуществил мечту деда и стал пилотом: командир авиазвена Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания
Осуществил мечту деда и стал пилотом: командир авиазвена Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания
Осуществил мечту деда и стал пилотом: командир авиазвена Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении фронта погиб 28-летний воин Дмитрий Парасич из Закарпатья. Младший сержант ВСУ был командиром разведывательного отделения.

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