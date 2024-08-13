Осуществил мечту деда и стал пилотом: командир авиазвена Александр Мигуля погиб во время выполнения боевого задания

Во время выполнения боевой задачи погиб пилот Миг-29 из 40-й бригады тактической авиации (40БрТА) Александр Мигуля. Герою было всего 27 лет.

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Об этом сообщил Минский городской совет. Подробности гибели не разглашаются.

Александр всегда мечтал о небе, вдохновляясь рассказами дедушки, который увлекался авиацией, но сам никогда не стал лётчиком. Внук осуществил мечту дедушки, став пилотом. Однако его жизнь оборвалась над полем боя.

"В это тяжелое время выражаем глубокие слова соболезнования и поддержки родным погибшего Героя Александра Мигули", – говорится в обращении Минского городского совета.

Новость о гибели Александра Мигули шокировала общину. Близкие и земляки поделились своими воспоминаниями и словами скорби.

Они рассказывают, что Саша был примером для многих, ребенок, который самостоятельно пробился в этой жизни, осуществил свою мечту, но не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь.

Александр Мигуля был настоящим примером мужества и преданности.

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении фронта погиб 28-летний воин Дмитрий Парасич из Закарпатья. Младший сержант ВСУ был командиром разведывательного отделения.

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