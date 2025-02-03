Был одним из лучших украинских операторов FPV: на фронте погиб соучредитель 'Острых Козырьков' Антон Спицын. Фото

На фронте 3 февраля погиб один из лучших украинских операторов FPV-дронов, воин и соучредитель подразделения "Острые Козырьки" Антон Спицын. Он пал, выполняя боевое задание.

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О трагедии сообщил в Facebook брат Антона Спицына Александр. "Сегодня для меня самый черный и самый трудный день в жизни. Сегодня меня покинул мой родной брат. Ближайший и самый родной для меня человек. Трудно писать и вспоминать жизнь Антона, однако он жил героем и умер героем. В бою получил ранения несовместимые с жизнью и навсегда ушел на небеса. Спи спокойно брат", – написал защитник в соцсети.

Музыкант и военнослужащий "Острых Картузов" Олег Каданов поблагодарил за то, что знал Спицына, имел возможность общаться и учиться у него.

"Мы неоднократно смеялись, что если бы не война, то даже трудно представить условия, при которых мы могли бы познакомиться и подружиться... Действительно, война забирает лучших и здесь нет никакой мистики – потому что они и лучшие, что идут первыми и собственным примером показывают, как надо выгрызать результат и воплощать казалось бы невыполнимые задачи! Господин Друже, спасибо, что имел честь называть тебя своим Командиром! Ты – настоящий Герой Украины!" – написал Каданов.

Волонтер Сергей Стерненко отметил, что вместе с сообществом много помогал Антону и его подразделению.

"Он отправил в ад, наверное, сотни российских захватчиков. Это большая потеря для Украины", – рассказал Стерненко.

"Острые Козырьки" – это боевая группа ударных БПЛА в составе спецподразделения Национальной гвардии "ОМЕГА".

Как ранее писал OBOZ.UA, на фронте также погиб военнослужащий Михаил Жердецкий из Волынской области. Его жизнь оборвалась в боях под Покровском. Защитнику навеки остался 41 год.

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