Без отца остались две дочери: в боях на Покровском направлении погиб защитник с Волыни. Фото

На фронте погиб военнослужащий Михаил Жердецкий из Волынской области. Его жизнь оборвалась в боях под Покровском.

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Защитнику навеки остался 41 год. О потере сообщила Камень-Каширская районная военная администрация.

Михаил Игоревич Жердецкий жил в селе Костюхновка Маневицкой громады. Мирный житель работал строителем и вместе с женой Ольгой воспитывал дочерей – Дарью и Викторию.

Мужчина всегда поддерживал хорошие отношения с односельчанами, не отказывал при необходимости в помощи. Двое его родных братьев – Игорь и Анатолий – сейчас тоже защищают Украину в рядах ВСУ.

Воин погиб смертью храбрых 26 января 2025 года в боях на Покровском направлении в Донецкой области. В связи с потерей в громаде объявлен трехдневный траур – 2, 3, 4 февраля.

"У войны нет выходных, нет праздников... Есть беда, горе… Выражаю искренние соболезнования жене, дочерям защитника, большой трудолюбивой семье. Герою – вечная память!" – написал маневичский поселковый глава Александр Гаврилюк.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 32-летний матрос Андрей Коваль из Волынской области. Защитник принял свой последний бой 19 января 2025 года.

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