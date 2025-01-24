Украина в скорби: на войне погиб матрос из Волыни Андрей Коваль. Фото

Полномасштабное российское вторжение в Украину забрало жизнь еще одного мужественного защитника нашего государства. Стало известно о гибели на передовой матроса Андрея Коваля из Волынской области.

Видео дня

Он был жителем села Гораймовка Колковской громады. О потере сообщили на официальной Facebook-странице Колковской поселковой объединенной территориальной громады.

Военный принял последний бой 19 января 2024 года, на каком направлении на фронте погиб боец в сообщении не уточнили.

"При исполнении служебного долга, 19 января 2025 года умер защитник Колковщины и Украины, житель села Гораймовка, матрос Андрей Дмитриевич Коваль, 1992 г.р., из села Гораймовка. В это тяжелое время приносим искренние соболезнования семье покойного, разделяем боль и склоняем голову в глубокой скорби", – отметили в громаде.

О дате и времени похорон воина Андрея Коваля будет известно позже.

Ранее стало известно, что в боях с российскими оккупантами за Волчанск, прикрывая уход своих собратьев, погиб 68-летний военный Константин Жук. Он был одним из опытнейших командиров штурмовых групп в современной истории украинского войска.

А в Донецкой области 17 января, выполняя боевое задание, погиб украинский военнослужащий Виктор Цыбульский. Он проживал в Дарьевской общине Херсонской области. До своего 37-летия защитник не дожил всего восемь дней.

В боях за Украину в Покровском направлении погиб 33-летний воин Андрей Радченко из Винницкой области. Защитник служил в рядах бригады НГУ "Красная Калина", был награжден медалью "За стойкость и несокрушимость".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!