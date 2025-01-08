Ему навсегда будет 33: в боях на Покровском направлении погиб нацгвардеец из Винницкой области. Фото

В боях за Украину погиб воин из Винницкой области Андрей Радченко. Он защищал Украину в рядах Национальной гвардии Украины.

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Единственный сын у родителей, 5 января 2025 года он пал в бою с врагом на Покровском направлении, Герою навсегда останется 33 года. О потере сообщила Калиновская объединенная громада.

"Война забирает лучших из лучших. В бою с врагом на Покровском направлении погиб отважный нацгвардеец Андрей Радченко. Защитнику навсегда останется тридцать три", – говорится в сообщении.

Родился Андрей Радченко 23 мая 1991 года года в городе Тарту в Эстонии. Когда он был еще маленьким, семья переехала в Калиновку Винницкой области. Уже там Андрей окончил школу, а потом выучился на электромеханика в Калиновском техникуме.

До начала полномасштабной войны с Россией Андрей Радченко работал на Калиновских электросетях, Калиновском водоканале. В армию был мобилизован 24 августа 2024 года.

Украину воин защищал в рядах бригады НГУ "Красная Калина". Воевал доблестно: в ноябре 2024 года Андрей Радченко был награжден знаком отличия НГУ – медалью "За стойкость и несокрушимость".

"Военный путь Героя был коротким, но героическим. К сожалению, оккупанты оборвали жизнь молодого нацгвардейца. Родители потеряли единственного сына, Украина – отважного Героя, побратимы – верного товарища", – отметили в Калиновской громаде.

Погиб защитник 5 января вблизи Елизаветовки на Покровском направлении.

"Классный руководитель Галина Островская вспоминает Андрея как прилежного и порядочного студента, который был добросовестным, уравновешенным, скромным, человечным, трудолюбивым, надежным товарищем. Светлое воспоминание об Андрее, как об искреннем и добром человеке, навсегда останется в наших сердцах. и близких. Родители потеряли своего единственного ребенка, любящего сына. Всем сердцем понимаем боль и горечь потери и разделяем горе со всеми, кто знал защитника при жизни", – отметили в Калиновском технологическом колледже, где Андрей учился в 2006-2010 годах.

Похоронят Героя в Калиновке. О времени и дате похорон информируют дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник с Волыни. В вечность Павел Копылец ушел 27-летним.

Также сообщалось, что ДНК-экспертиза подтвердила гибель на Донбассе волынянина Николая Проскуры. Воин почти год считался пропавшим без вести.

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