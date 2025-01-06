Почти год считался пропавшим без вести: ДНК-экспертиза подтвердила гибель на Донбассе волынянина Николая Проскуры. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на войне с оккупантом. На этот раз печальная весть пришла на Волынь. Погиб солдат Николай Проскура.

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Об этом сообщил председатель Владимир-Волынской территориальной громады Игорь Паленко. Он добавил, что военный считался пропавшим без вести почти год, с 4 февраля 2024 года.

К сожалению, снова есть печальная новость – ДНК-экспертиза подтвердила смерть владимирчанина Николая Николаевича Проскуры, 1978 года рождения. Погиб, мужественно обороняя Украину в Донецкой области. Выражаю искренние соболезнования маме Героя, его жене, двум сыновьям, дочери, всей семье, друзьям и собратьям. Светлая память и наше пожизненное уважение защитнику Украины!" - говорится в сообщении.

О времени и месте похорон будет сообщено впоследствии.

Напомним, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Анатолий Шуляк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, гранатометчик Денис Русских. Сердце украинского воина остановилось 26 декабря.

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