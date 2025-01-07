Ему навсегда будет 27: в боях на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото

На восточном направлении фронта погиб воин Павел Копылец из Волынской области. Защитнику навеки осталось 27 лет.

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О потере сообщила Колковская поселковая объединенная территориальная громада. На ее территории объявлен трехдневный траур.

Павел Петрович Копылец, 07.07.1997 года рождения, был родом из села Рудники Луцкого района.

Знакомые вспоминают, что он с детства был добрым, отзывчивым, искренним, трудолюбивым. Мужчина хотел возвести стены собственного дома, радоваться тому, как в нем растут дети, раздается их смех.

"Вежливый, скромный, тихий, спокойный, всегда уравновешенный. Об этом все говорили его глаза, лицо и вся внешность. Эти черты он перенял от своих дедушки, бабушки, которые его растили и воспитывали… Вечная и светлая тебе память! Мы молимся о упокоении твоей молодой душеньки, ты наблюдай за нами с неба. Очень грустно и больно…" – прокомментировала знакомая семьи.

Солдат Павел Копылец погиб 5 января 2025 года в бою на Донетчине, в результате вражеского артиллерийского обстрела.

"Вот и все… Конец. Наша история окончилась. Ты погиб. Спасибо тебе за все! За твою доброту, терпение, мужество, мудрость, поддержку… Мне не хватает слов. Пусть тебе будет лучше в этом мире. Павел Копылец, душа болит", – написала любимая воина.

Траур по погибшему Герою будет продолжаться в громаде с 6 по 8 января, а о дате и времени захоронения защитника землякам сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб 45-летний воин Николай Проскура из Волынской области. Защитник почти год считался пропавшим без вести, только недавно ДНК-экспертиза подтвердила самое страшное известие.

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