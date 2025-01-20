УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ему навсегда будет 36: в боях на Донецком направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото

Дарья Дурова
War
1 минута
2,7 т.
Ему навсегда будет 36: в боях на Донецком направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото

В Донецкой области 17 января, выполняя боевое задание, погиб украинский военнослужащий Виктор Цыбульский. Он проживал в Дарьевской громаде на Херсонщине.

Видео дня

Трагическую новость подтвердили на Facebook-странице Дарьевского сельского совета. Родным и близким солдата передали искренние соболезнования.

Цыбульский Виктор Александрович родился 25 января 1988 года. До своего 37-летия он не дожил всего восемь дней.

Смерть воина стала большой потерей для семьи, друзей, побратимов и всей громады.

В комментариях знакомые назвали Цыбульского хорошим, добрым человеком и поблагодарили за защиту от российского агрессора.

Ему навсегда будет 36: в боях на Донецком направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото

Напомним, что Дарьевская громада расположена на правобережье Херсонщины, она была освобождена от оккупантов в ноябре 2022 года. Сейчас ОТГ находится под активными вражескими обстрелами.

Ему навсегда будет 36: в боях на Донецком направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото
Ему навсегда будет 36: в боях на Донецком направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото
Ему навсегда будет 36: в боях на Донецком направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото

Как ранее писал OBOZ.UA, вследствие тяжелых ранений, полученных на фронте, скончался воин из города Лубны Полтавской области Иван Дорошенко. Последний бой он принял еще 2 декабря прошлого года на одном из самых горячих направлений. До 9 января за жизнь Героя боролись в Киевском центральном военном госпитале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!