Ему навсегда будет 36: в боях на Донецком направлении погиб защитник с Херсонщины. Фото

В Донецкой области 17 января, выполняя боевое задание, погиб украинский военнослужащий Виктор Цыбульский. Он проживал в Дарьевской громаде на Херсонщине.

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Трагическую новость подтвердили на Facebook-странице Дарьевского сельского совета. Родным и близким солдата передали искренние соболезнования.

Цыбульский Виктор Александрович родился 25 января 1988 года. До своего 37-летия он не дожил всего восемь дней.

Смерть воина стала большой потерей для семьи, друзей, побратимов и всей громады.

В комментариях знакомые назвали Цыбульского хорошим, добрым человеком и поблагодарили за защиту от российского агрессора.

Напомним, что Дарьевская громада расположена на правобережье Херсонщины, она была освобождена от оккупантов в ноябре 2022 года. Сейчас ОТГ находится под активными вражескими обстрелами.

Как ранее писал OBOZ.UA, вследствие тяжелых ранений, полученных на фронте, скончался воин из города Лубны Полтавской области Иван Дорошенко. Последний бой он принял еще 2 декабря прошлого года на одном из самых горячих направлений. До 9 января за жизнь Героя боролись в Киевском центральном военном госпитале.

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