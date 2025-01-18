Дома ждали жена и сын: вследствие тяжелого ранения на фронте погиб воин с Полтавщины Иван Дорошенко

Вследствие тяжелых ранений, полученных на фронте, скончался воин из города Лубны Иван Дорошенко. Последнее сражение он принял еще 2 декабря прошлого года на одном из самых горячих направлений, до 9 января за жизнь Героя боролись в Киевском центральном военном госпитале – однако спасти военного медики не смогли.

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Дома Ивана Дорошенко ждали родители, жена и сын. Трагическое известие сообщили в Лубенском городском совете.

"Снова беда в Лубенской громаде. Молодой воин возвращается домой на щите. 2 декабря 2024 года, во время ведения боевых действий на одном из самых горячих направлений, в результате артиллерийского обстрела со стороны противника получил тяжелое ранение, а 9 января 2025 года в военно-медицинском госпитале города Киев умер наш земляк, водитель-электрик отделения сбора и обработки информации беспилотных авиационных комплексов батареи управления и артиллерийской разведки воинской части, старший солдат Дорошенко Иван Сергеевич", – говорится в сообщении.

Воин, отдавший жизнь за Украину, был практически ровесником нашего молодого независимого государства. Родился он 15 сентября 1991 года в городе Лубны. После школы выучился на водителя в профессионально-техническом училище №53 села Войниха. Отслужил срочную службу, после чего успел поработать водителем в местном отделении полиции, а также ООО "Грейд+" и других предприятиях.

"Очень хотел овладеть профессией железнодорожника. Но, к сожалению, война не дала осуществиться этим планам. После мобилизации в ряды ВСУ, храбро и добросовестно выполнял все военные задачи. Ивана помнят как очень ответственного и отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь друзьям. Он пользовался авторитетом среди побратимов. Имел обостренное чувство справедливости. Был честным и открытым. Семья потеряла любящего отца, любимого мужа, заботливого сына", – отметили в Лубенском горсовете.

В громаде выразили соболезнования родителям Героя, его жене и сыну, всем родным, друзьям и знакомым.

Простились с Иваном Дорошенко в Лубнах 14 января. Похоронили воина, которому навсегда останется 33, в его родном городе.

Напомним, ранее подтвердилась гибель защитника из Черниговщины Алексея Шерегеды. О судьбе воина ничего не было известно с конца февраля 2024 года: он почти год считался пропавшим без вести.

Не так давно родные воина получили доказательства его смерти в бою. В вечность Алексей ушел 29-летним: до своего 30-го дня рождения он не дожил около месяца.

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