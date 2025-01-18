Почти год считался пропавшим без вести: на фронте погиб защитник с Черниговщины. Фото

Подтвердилась гибель воина из Черниговской области Алексея Шерегеды. Защитник на протяжении почти года считался пропавшим без вести.

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Жизнь Героя оборвалась 23 февраля 2024 года, он чуть больше месяца не дожил до своего 30-летия. Трагическое известие сообщили в Бахмачском городском совете.

"С глубокой грустью сообщаем, что подтвердилось страшное известие о гибели нашего молодого воина – Шерегеды Алексея Александровича, ранее считавшегося без вести пропавшим. К сожалению, месяцы ожиданий закончились неутешительно. Его жизнь оборвалась в борьбе за свободу и независимость нашей страны", – отмечено в сообщении.

В горсовете рассказали, что Алексей Шерегеда родился 31 марта 1994 года в Славянске Донецкой области. В 2008 году семья будущего воина переехала на Черниговщину и поселилась в Бахмаче. Уже в этом городе Алексей окончил общеобразовательную школу и выучился на помощника машиниста в Конотопском профессионально-техническом училище.

До мобилизации Алексей Шерегеда успел поработать на нескольких предприятиях, последним стал завод минеральных удобрений "БАЗИС".

На защиту Украины мужчина стал с 14 сентября 2023 года.

"Верный военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив военный долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб 23 февраля 2024 года. Выражаем искренние соболезнования семье, близким и побратимам. Память о героизме и самопожертвовании Защитника навсегда останется в наших сердцах", – отметили в Бахмачском городском совете.

О дате и времени встречи Героя на щите в городе, где прошла большая часть его жизни, а также о прощании с ним в горсовете Бахмача известят дополнительно.

Напомним, накануне стало известно, что в боях за Украину погибла девушка-доброволец из Беларуси Мария Зайцева. Ее фото с окровавленным лицом во время протестов в Беларуси в 2020 году публиковали многие СМИ. Из-за преследований девушка вынуждена была выехать за пределы родной страны, а после начала полномасштабной агрессии РФ встала в ряды защитников Украины. Ей навсегда останется 24 года.

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