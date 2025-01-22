'Прикрывал отход побратимов': в боях в Волчанске погиб командир штурмовой группы Константин Жук. Фото

Константин Жук погиб в боях с российскими оккупантами за Волчанск, прикрывая отход своих побратимов. На момент смерти ему было 68 лет, и он был одним из опытнейших командиров штурмовых групп в современной истории украинского войска.

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Об этом сообщили в добровольческом подразделении специального назначения ГУР МО "Братство", также о Герое рассказал украинский историк, политический и общественный деятель Юрий Юзич. "На фронте обрел вечную жизнь в бою полковник Константин Жук, брат Нельсон", – говорится в сообщении.

Константин Жук родился 21 мая 1955 года в городе Смела Черкасской области. Получил три высших образования в Харькове, Одессе и Киеве. Его первая специальность – радиоинженер. Военную службу начал в советской армии, дослужившись до командира отдельного батальона. После обретения Украиной независимости продолжил службу в Вооруженных силах Украины, а в 2004 году ушел в запас.

С 1999 года Константин стал активным членом национальной скаутской организации "Пласт", где проводил военные выучки для молодежи. Он всегда отмечал необходимость подготовки к полномасштабной войне и верил, что каждый патриот должен быть готов взять на себя ответственность за будущее Украины.

Во времена АТО Жук командовал батальоном специального назначения "Гарпун" в составе МВД и возглавлял контрдиверсионную группу в СБУ. В 2022 году, несмотря на свой почтенный возраст, присоединился к батальону "Братство" ГУР МО, где работал с международными добровольцами. Его участие в обороне острова Змеиный стало одной из ключевых операций, которая подчеркнула его стратегический талант.

Константин Жук погиб в мае 2024 года, но известно об этом стало только сейчас.

Друзья и побратимы вспоминают его как наставника, лидера и человека, который всегда брал на себя ответственность.

Константин Жук – шестой погибший член куреня "Орден Железной Остроги" среди более чем 80 пластунов, воюющих на фронте.

"Знал лично друга Полковника из 90-х. Как офицера Генштаба, который пришел в "Пласт", чтобы усилить военную подготовку молодежи. Он делал все, что в его силах, чтобы наша молодежь была готова к войне, в то время как кадровая армия сокращалась и постоянно реформировалась. Костя всегда говорил, что надо готовиться к тотальной войне – всем. Проводил массу обучений для пластунов и пластунок – начиная от парашютных. Именно он четко артикулировал, что каждый член нашего куреня "Орден Железной Остроги" обязательно должен пройти военное обучение и стать офицером. Чтобы при необходимости быть готовым брать ответственность. И те, кто становился офицерами, после не пожалели. Потому что были готовы!" – отметил Юрий Юзич.

Как писал OBOZ.UA, в Донецкой области 17 января, выполняя боевое задание, погиб украинский военнослужащий Виктор Цыбульский. Он проживал в Дарьевской громаде Херсонской области. До своего 37-летия защитник не дожил всего восемь дней.

В боях за Украину на Покровском направлении погиб 33-летний воин Андрей Радченко из Винницкой области. Защитник служил в рядах бригады НГУ "Красная Калина", был награжден медалью "За стойкость и несокрушимость".

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