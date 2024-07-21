'Был охранником в магазине': оккупант пожаловался на командира, который гнал подчиненных 'на убой', чтобы засветиться на ТВ. Видео

Российский оккупант, дезертировавший из российской армии, воевал в Украине около полугода. Он рассказал о реальных потерях армии РФ в развязанной Кремлем бессмысленной кровопролитной войне.

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Причиной огромных потерь, по словам дезертира, является не только профессионализм украинской армии, но и безумные приказы российских командиров, гонящих подчиненных в мясные штурмы, а также распространенная в войсках РФ практика "обнуления" неугодных и использование заградотрядов". Видео с интервью оккупанта изданию The Insider опубликовано в Telegram-канале проекта "Хочу жить".

В ходе интервью оккупант, которого титровали измененным именем Сергей, рассказал, что на войну попал после того, как выбежал в магазин без документов.

"Классический "развод" от полицейских и военкомата, и через несколько дней он уже был в штурмовой роте на передовой. За полгода там ему пришлось пережить столько всего, что по его рассказу впору снимать кино, правда очень страшное. Казалось бы, Сергей не рассказывает ничего нового. О "мясных штурмах", неадекватных командирах, усеянных трупами полях, "обнулении" неугодных, заградотрядах и т.п. уже было сказано немало. Другое дело как он рассказывает, и это не может не вызвать чувство ужаса и отвращения", – отметили в "Хочу жить".

Интересно, как оккупант-дезертир описывает мотивы российских командиров, которые бросают подчиненных в безнадежные штурмы участков, которые невозможно захватить.

"Просто людей на убой гнали – просто потому, что по новостям передали, что мы туда уже зашли... У меня командир был охранником из "Пятерочки" на гражданке. Он мечтал увидеть себя по "Первому каналу", что он какой-то воин. И вот он гнал людей на убой. Ему вообще плевать было, сколько там поляжет... 15-20 человек от 250 осталось, 10 из оставшихся – штабные: писари, командиры взводов, замкомандиры, командир роты", – рассказал россиянин.

На фронте он провел около полугода. Потом получил серьезное ранение – и сбежал.

"Обязательно посмотрите эту исповедь российского дезертира целиком. Такого не покажут по телевизору. Ведь именно так выглядит та самая бессмысленная война "по-русски" без прикрас. Где передовая – зона, где не действуют никакие правила и законы кроме права силы. Где человеческая жизнь ничего не стоит. Где командирам-людоедам не важно, кого убивать, своих или чужих. Где они пьяные могут отправить тебя за водкой или "дозой" через минное поле под вражескими дронами и пристрелить в случае отказа. Где ранение – практически гарантированная смерть, ведь помогать другому себе дороже. Где не стал одним из тысяч разлагающихся на жаре трупов, а попал в плен – стал "предателем". Где беспросветный мрак, ужас, страх и смерть, смерть, смерть", – призвали в "Хочу жить", где оккупантам, пришедшим в Украину, предлагают альтернативу бесславной ликвидации: сдаться в плен и сберечь свою жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что "Атеш" разведал батальон в Ставрополье, где оккупантов готовят к отправке на войну против Украины.

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали 18-летнего оккупанта, установившего "рекорд". На момент ликвидации ему только-только исполнилось 18. Контракт молодой захватчик подписал, чтобы избежать судимости за групповое избиение человека, а также чтобы "помочь семье".