Хотел 'помочь семье': в Украине ликвидировали 18-летнего оккупанта, установившего 'рекорд'. Фото

На войне в Украине ликвидировали российского оккупанта Ярослава Липавского, который пришел в чужую страну убивать людей, чтобы "заработать денег". За месяц до смерти захватчику исполнилось 18 лет, и он решил подписать контракт вместо прохождения срочной службы.

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Стоит отметить, что оккупант был уничтожен всего через 7 дней после того, как он подписал контракт с минобороны РФ. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Мать военного преступника Надежда Черепанова выдала, что ее сын "хотел помочь семье и заработать денег", потому что его девушка была беременна. Также выяснилось, что у матери оккупанта как минимум с 2012 были долги по кредитам и уплате штрафов.

РосСМИ выяснили, что оккупант попал в 30-ю отдельную мотострелковую бригаду, и его сразу отправили в штурмовую группу, участвовавшую в наступлении на Очеретино в Донецкой области. При этом стало известно, что с января 2017 года Липавский состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Поводом для постановки на учет стало "общественно опасное деяние".

Стоит отметить, что Липавский стал самым молодым россиянином, ликвидированным на войне, среди тех, о ком публично известно.

Напомним, пограничники из бригады "Помста" продолжают уничтожать захватчиков из путинской армии на Северском направлении. Они ликвидировали не менее семи и ранили двоих российских захватчиков.

Ранее защитники Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту. Оккупанты пытались укрыться от дронов ВСУ в одном из зданий под Волчанском, но это им не помогло.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны нанесли удар по месту базирования захватчиков во временно оккупированном Донецке.