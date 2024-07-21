'Охота не прекращается ни на мгновение': защитники Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту. Видео

Охота на живую силу российских оккупационных войск на украинской земле продолжается непрерывно. Недавно защитники показали, как ликвидировали оккупантов, пытавшихся спрятаться от дронов ВСУ в одном из зданий под Волчанском, но это им не помогло.

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Атаку совершили бойцы подразделения БПЛА "Грифон" 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Соответствующее видео защитники опубликовали в своем официальном Telegram-канале.

"Охота за вражеской пехотой пилотами подразделения "Грифон" 501 не прекращается ни на мгновение. В этот раз московиты решили скрыться в очередном здании под Волчанском, но это им не помогло", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают ликвидировать технику и живую силу российских оккупационных войск на нашей земле. Так, пограничники показали в сети, как поразили две пушки и полевой состав боекомплекта оккупантов на Бахмутском направлении.

Напомним, что во временно оккупированном Донецке произошла атака на место базирования российских войск. В Петровском районе города поражен автобусный парк и теннисный клуб, где, вероятно, находились буряты и другие оккупанты.

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