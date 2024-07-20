Пограничники точным ударом уничтожили пушки и полевой состав БК врага под Бахмутом. Видео

Силы обороны Украины продолжают ликвидировать технику и живую силу русских оккупационных войск на нашей земле. Так, недавно пограничники показали в сети, как поразили две пушки и полевой состав боекомплекта оккупантов на Бахмутском направлении.

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По вражеским целям отработали бойцы бригады "Месть", сообщили в Госпогранслужбе. В частности, полевой состав оккупантов был уничтожен точным ударом из зенитной пушки КС-19.

В то же время пилоты FPV-дронов повредили вражескую 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и 152-мм пушку-гаубицу Д-20.

Ранее сообщалось, что батальон ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й бригады Вооруженных сил Украины нанес удар по вражеской технике. В результате этого была поражена новейшая российская САУ "Мальва".

Напомним, на Харьковщине воины Третьей штурмовой бригады продолжают не только сдерживать давление захватчиков, но и отбивать позиции у россиян. При этом они успевают пополнять обменный фонд.

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