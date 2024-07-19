Отработал батальон ударных дронов: поражена новейшая российская САУ 'Мальва'. Видео

Батальон ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й бригады Вооруженных сил Украины нанес удар по вражеской технике. В результате этого была поражена новейшая российская САУ "Мальва".

Видео дня

Соответствующее видео показала пресс-служба бригады. Этот случай стал первым, когда российская самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва" была поражена FPV-дроном.

Экипаж "Ахиллеса" – батальон ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко – повредил новейшую российскую установку на направлении Липцы-Глубокое в Харьковской области.

САУ 2С43 "Мальва" является аналогом французской системы "Цезарь" и украинской "Богданы", способной вести автоматизированный огонь на расстоянии до 25 км. Первые вражеские установки появились на фронте в начале июня.

Первые "Мальвы" были зафиксированы на фронте в начале июня. Скоро будут зафиксированы последние – с почином, как говорится", – отметили украинские защитники.

Примечательно, что в начале видео российские военные демонстрируют свою новейшую артиллерийскую установку 2С43 "Мальва", но их самоуверенность быстро исчезает после встречи с украинским FPV-дроном.

Напомним, на Харьковщине воины Третьей штурмовой бригады продолжают не только сдерживать давление захватчиков, но и отбивать позиции у россиян. При этом они успевают пополнять обменный фонд.

В течение 13-14 июля Силы обороны Украины провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова. Благодаря этому им удалось восстановить некоторые позиции в Волчанске, в частности, отбросить врага от Сотницкого Казачка.

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