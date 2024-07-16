Зашли в посадку и вступили в ближний бой: в Третьей штурмовой показали кадры столкновений в Харьковской области. Видео

На Харьковщине воины Третьей штурмовой бригады продолжают не только сдерживать давление захватчиков, но и отбивать позиции у россиян. При этом они успевают пополнять обменный фонд.

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Один из дней, когда бой продолжался с рассвета до заката, они зафиксировали на видео. Тогда защитники вступили в ближний бой с врагом под ударами термобарических боеприпасов.

Пока украинцы в тылу изнывают от аномальной жары – защитники даже при сверхвысоких температурах продолжают отбивать вражеские атаки и освобождать украинскую землю от оккупантов. В частности, ожесточенные бои с россиянами бойцы Третьей штурмовой ведут в Харьковской области, штурм продолжительностью в сутки они зафиксировали на GoPro.

"На рассвете бойцы Третьей штурмовой зашли в посадку, где окопались оккупанты и вступили в ближний бой под обстрелом вражеских термобарических боеприпасов", – говорится в сообщении.

Во время штурма среди защитников были ранены, воины вытаскивали побратимов из-под обстрелов под шквальным огнем противника и оказывали им помощь.

Также защитники захватили в плен троих россиян.

"Штурм до самого заката — в видео с камер сразу нескольких бойцов 3-й роты 2-го мехбата. Сегодня в Харьковской области враг проводит атакующие действия в поисках уязвимых участков в обороне наших подразделений. Живую силу — уничтожаем, продвигаться — не позволяем!" – добавили в Третьей штурмовой.

Напомним, ранее в сети показали видео, как бывшие заключенные украинцы зачистили вражескую посадку в Донецкой области. Воины специального батальона "Шквал" 47-й отдельной механизированной бригады десантировались и выбили россиян на Покровском направлении.

На видео видна зачистка вражеской посадки экипажами БМП Bradley.