'Достойный результат настоящих львов': бывшие заключенные зачистили вражескую посадку в Донецкой области. Видео

Воины специального батальона "Шквал" 47 отдельной механизированной бригады зачистили вражескую посадку на Покровском направлении Донецкой области. Бывшие заключенные показывают свою эффективность и мотивацию на поле боя.

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Соответствующее видео опубликовала 47 отдельная механизированная бригада. На видео видна зачистка вражеской посадки экипажами БМП Bradley.

Бойцы батальона "Шквал" десантировались и атаковали российскую пехоту, заняв позиции.

"Достойный результат настоящих львов!" – отметили в бригаде.

Добавим, что батальон "Шквал" состоит из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы, и являются добровольцами, сознательно избравшими путь защиты страны. Эти мужчины с первого дня были очень мотивированы и рвались в бой. Однако результат на поле боя всегда зависит от качественной подготовки. В течение двух месяцев новобранцев тренировали лучшие инструкторы бригады, которые выкладывались по полной, чтобы передать свой боевой опыт.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что на прошедшей неделе украинские воины уничтожили и повредили как минимум более 1300 единиц вражеской техники и вооружений. Общие потери оккупантов в живой силе за указанный период превысили 8 тысяч человек.

Кроме того, защитники уничтожили самолет, 45 ракет и 246 БПЛА россиян. По его словам, с 7 по 14 июля Россия в войне против Украины потеряла около 8100 оккупантов и 1355 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, среднесуточные потери армии РФ в Украине в мае и июне выросли до рекордных 1262 и 1163 убитыми и ранеными соответственно. Это стало самыми высокими показателями за все время полномасштабной войны.

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