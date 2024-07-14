РФ за неделю потеряла в Украине 1355 единиц вооружения и техники и 8100 оккупантов. Инфографика
В течение недели, которая подходит к концу, украинские воины уничтожили и повредили более 1300 единиц вражеской техники и вооружений. Общие потери оккупантов в живой силе за указанный период превысили 8 тысяч человек.
Кроме того, защитники уничтожили самолет, 45 ракет и 246 БПЛА россиян. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он подчеркнул, что с 7 по 14 июля Россия в войне против Украины потеряла около 8100 оккупантов и 1355 единиц вооружения и военной техники.
В частности, оккупационная российская армия за неделю "похудела" на:
- 51 танк
- 166 боевых бронированных машин
- 325 артиллерийских систем
- четыре РСЗО
- 11 установок ПВО
- 435 единиц автотехники
- 71 единицу спецтехники.
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожен вражеский самолет, 45 ракет и 246 БпЛА. Держим темп! Вместе к Победе!" – добавил Павлюк.
Напомним, накануне, 13 июля, Силы обороны уничтожили или ранили 1320 российских оккупантов.
Кроме того, враг потерял семь танков, 32 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, средство ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и десять единиц специальной техники.
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