Силы обороны провели контратаки в Харьковской области и восстановили утраченные позиции: анализ ISW

В течение 13-14 июля Силы обороны Украины провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от города Харькова. Благодаря этому им удалось восстановить некоторые позиции в Волчанске, в частности, отбросить врага от Сотницкого Казачка.

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Соответствующую оценку ситуации в Харьковском направлении дали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что геолокационные кадры от 14 июля засвидетельствовали удары чеченского 204 полка спецподразделения "Ахмат" по украинским силам в северо-западном Волчанске. Это говорит о том, что украинские войска вернули себе некоторые позиции в этом районе.

Один из украинских источников сообщил, что украинские силы откинули оккупантов, а именно части 245-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ), от Сотницкого Казачка.

"Сейчас ISW не может подтвердить этот отчет. Бои продолжались в Волчанске и близ Глубокого. Украинская Нацгвардия сообщила, что в последнее время количество атак российской пехоты близ Липцев уменьшилось, но российские войска усилили авиаудары в этом районе", – говорится в анализе ISW.

Также отмечается, что оккупанты осуществляют перегруппировку войск для продолжения наступательных действий на харьковском направлении. В Харьковской оперативно-тактической группировке Украины сообщили, что российское военное командование перебросило штурмовые группы 155 отдельной морской пехотной бригады и 18 мотострелковой дивизии для ведения наступательных действий в районе Глубокого.

Также военные добавили, что в районе Волчанска российские войска готовят к дальнейшим наступательным действиям десантно-штурмовые группы 138-й отдельной мотострелковой бригады и 153-й мотострелковой дивизии. На отдельных участках на харьковском направлении россияне не могут эвакуировать раненых, в результате чего эпидемиологическая ситуация ухудшается.

Один из "военных блогеров" РФ сообщил, что Северная группировка войск РФ, отвечающая за наступление на харьковском направлении, насчитывает лишь 30-70 тыс. военнослужащих – этого недостаточно для полноценного прорыва украинской обороны 40 км в глубину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канал Deep State сообщил, что оккупационные войска РФ якобы захватили поселок Урожайное в Волновахском районе Донецкой области. Также у противника есть продвижение и на других участках фронта.

– В ВСУ рассказали, что на Харьковском направлении фронта продолжаются интенсивные бои с российскими оккупационными войсками. Впрочем, Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу. Ситуация на этом передовом участке близка к стабилизации.

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