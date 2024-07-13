Войска РФ не имеют тактических успехов на Харьковщине, ВСУ перехватывают инициативу, – командир батальона 'Ахиллес'

На Харьковском направлении на фронте продолжаются интенсивные бои с российскими оккупационными войсками, однако Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу. Ситуация на этом участке передовой близка к стабилизации.

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Об этом сказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко в пятницу, 12 июля, в эфире канала "Эспрессо". По его словам, армия России не имеет тактических успехов в Харьковской области, защитники Украины удерживают все свои позиции.

Оккупанты, как рассказал военный, проводят ударно-штурмовые действия на протяжении всего дня, используя все имеющиеся виды вооружения, в частности авиацию.

"Несмотря на то, что враг может поддерживать интенсивные боевые действия, у Сил обороны есть положительные достижения. В частности, есть позиции, из которых врага удалось выбить. Также ведется активная работа по уничтожению военных целей на территории РФ. Именно поэтому уже можно говорить о том , что ситуация в Харьковской области очень близка к стабилизации. Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу на свою сторону", – отметил Федроренко.

Военный отметил, что за этими словами стоит ежедневная титаническая работа украинских бойцов. Эта работа требует и значительных ресурсов. В первую очередь нашим воинам нужны БПЛА.

"Как только сказали, что ситуация близка к стабилизации, как поддержка тех подразделений, которые выполняют задачи на Харьковщине, резко снизилась. Мы должны понимать, что война нуждается в значительных ресурсах. Именно поэтому, чтобы держать положительную динамику боевых действий, не забывайте помогать нашим подразделениям", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе отметили, что 12 июля на фронте произошло 136 боевых столкновений ВСУ с российскими оккупационными войсками. Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Кураховском и Торецком направлениях.

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