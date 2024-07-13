Враг пытался продвинуться сразу на нескольких направлениях: произошло 136 боевых столкновений – Генштаб

В течение пятницы, 12 июля, на всех направлениях фронта произошло 136 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Кураховском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 45 авиационных ударов с применением 58 КАБов, а также использовал для поражения 429 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил 3408 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении враг 11 раз атаковал неподалеку от Глубокого, Волчанска, Старицы и Липцев. Все попытки противника были безуспешны. По предварительным подсчетам агрессор потерял за сутки 27 военных убитыми и 52 ранеными, также наши воины сумели уничтожить три артиллерийские системы, средство ПВО "Панцирь-С1", 38 БпЛА, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники, а также повредить два танка, пять артсистем и автомобиль.

На Купянском направлении враг в течение дня 6 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки. Степовой Новоселовки, Песчаного и Берестового. 3 атаки противника уже успешно отражены Силами обороны, бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг был достаточно активен – атаковал 16 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Макеевки, Тернов и Торского. Еще идут 4 боестолкновения, все остальные наши воины остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Раздоловки и Выемки. Бои там продолжаются до сих пор, однако ситуация контролируемая..

На Краматорском направлении активность врага вылилась в 11 боевых столкновений. 9 атак в районах Ивановского, Андреевки и Часова Яра захлебнулись. Захватчики несут потери. Ситуация напряженная, продолжается бой в двух локациях возле Часова Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали 19 атак противника вблизи Торецкого, Пивничного, Зализного, Нью-Йорка. 14 атак отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои.

На Покровском направлении враг проявил наибольшую активность. Всего с начала суток оккупанты 40 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка. В настоящее время 33 атаки врага отбиты, 7 боестолкновений продолжаются.

Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. Противник несет значительные потери – по предварительной информации, наши воины за сутки обезвредили на направлении 166 оккупантов, 69 из них безвозвратно. Уничтожены БМП, вражеский автомобиль и три пушки. Еще три пушки оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Парасковеевки и Константиновки. Успеха не имел.

На Времевском направлении наши войска отражали 5 атак противника вблизи Водяного и Урожайного, до сих пор продолжаются 2 боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза безуспешно штурмовали наши позиции в районе Малой Токмачки и Работино.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 16:00 в Украине произошло 94 боевых столкновения. Больше всего штурмов оккупанты провели на Покровском направлении. В то же время в Харьковской области оккупанты продолжали наступательные действия в направлении населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Старица.

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