Враг снова пытается наступать на Волчанск и не только: в Генштабе назвали самые горячие направления

Больше всего российских штурмов за эти сутки произошло на Покровском направлении. В то же время в Харьковской области оккупанты продолжают наступательные действия в направлении населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Старица.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 16:00 12 июля. Всего с начала суток произошло 94 боевых столкновения.

Ситуация в районах ведения боевых действий и на линии столкновения остается напряженной и сложной, однако Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы сорвать планы врага и уничтожить его личный состав и технику.

Приграничные районы Сумской и Черниговской областей систематически подвергаются обстрелам артиллерией и РСЗО противника. В результате террористических атак пострадали такие населенные пункты, как Бучки, Леоновка, Елино, Пожня, Середина Буда, Поповка, Искрисковщина, Великая Писаревка, Миропольское. Оккупанты также обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами район Александровки Черниговской области. Враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Харьковщина находится под постоянными авиационными ударами. Сегодня российские террористы нанесли шесть ударов, сбросив 12 КАБов, атакуя районы населенных пунктов Старица, Липцы, Малые Проходы, Волчанск.

На Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались штурмовать оборонительные рубежи украинских войск в районах Глубокого, Волчанска и Старицы. В настоящее время идет боевое столкновение вблизи Старицы. Ситуация остается под контролем украинских войск.

На Купянском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районах Степовой Новоселовки, Песчаного, Берестового и Новоселовки и применил КАБ по Купянску. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Силы обороны продолжают стойко держать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия при поддержке авиации совершила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Четыре боестолкновения завершились без успеха для противника, еще шесть продолжаются.

На Северском направлении враг тоже активен. Вблизи населенных пунктов Раздоловка и Выемка защитники украинской земли отбивают три атаки оккупантов. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении оккупанты совершили девять штурмов позиций нашего войска вблизи Часова Яра, Андреевки и Ивановского. Две атаки до сих пор продолжаются. Враг совершил авиационные удары штурмовой авиацией по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до 12. Оккупанты сосредотачивают свои усилия в районах Северного, Зализного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили девять атак, а три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Александрополя, Воздвиженки, Калиново, Сокола, Прогресса, Лозоватского, Новоалександровки, Карловки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают давление и отбили 20 атак противника, девять боев еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, сегодня в этом районе отражены 13 атак оккупационной армии.

На Времевском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку неподалеку от Водяного, а еще две атаки продолжаются у Урожайного.

На Ореховском направлении наши подразделения отразили три штурма захватчиков. Враг потерпел неудачу в районах Малой Токмачки и Работино.

Ранее сообщалось, что враг в последнее время пытается провести перегруппировку своих подразделений, в частности в районе населенного пункта Глубокое Харьковской области. Также оккупанты осуществляют подготовку подразделений к вероятным провокациям вдоль государственной границы.

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