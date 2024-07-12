Враг осуществляет перегруппировку и готовит провокации на границе: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о ситуации на Харьковщине

В Харьковской области российские оккупационные войска ценой своих высоких потерь пытаются проводить наступательные действия в направлении населенных пунктов Волчанск и Липцы. Также враг в последнее время пытается провести перегруппировку своих подразделений, в частности в районе населенного пункта Глубокое.

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Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, оккупанты сейчас осуществляют подготовку подразделений к вероятным провокациям вдоль государственной границы.

"По состоянию на минувшие сутки там было 6 боевых столкновений, это как раз в населенных пунктах Волчанск и Глубокое. Враг поддерживает там свои активные боевые действия и, в частности, авиацией, которая уничтожает Харьковщину и всю область. Там, конечно же, оккупанты пытаются ценой своих высоких потерь проводить какие-то наступательные действия в направлении Волчанска и Липцев. Ну и враг в последнее время пытается провести перегруппировку своих подразделений, в частности в районе населенного пункта Глубокое, и осуществляет подготовку подразделений к вероятным провокациям вдоль государственной границы", – сообщил спикер.

Потери оккупантов на этом направлении за прошедшие сутки составили более 120 человек, также было уничтожено немало вражеской техники. В эти сутки, 12 июля, уже произошло три боевых столкновения с врагом. Наши Силы обороны их отразили.

Вооруженные силы Украины дают отпор оккупантам, поэтому в дальнейшем враг будет пытаться осуществить перегруппировку за счет тех подразделений, которые находятся либо вблизи границ, либо будут отправлять оккупантов с других направлений, либо будут заводить с территории РФ новые подразделения для участия в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Россия усиливает своими резервами 155-ю бригаду морской пехоты, которая сейчас действует на этом направлении. Это говорит о том, что враг не хочет терять занимаемые позиции.

Как сообщали в ISW, украинские воины имеют успехи на Харьковском направлении. Они продвинулись к востоку на северной окраине Глубокого, россияне ожидают контратаки. Аналитики также отметили, что получили кадры, опубликованные 10 июля, доказывающие, что на Харьковском направлении действуют операторы БПЛА из российского Африканского корпуса.

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