Россия усиливает свои подразделения в Харьковском направлении: нацгвардиец рассказал о ситуации. Карта

В Харьковской области Россия усиливает своими резервами 155 бригаду морской пехоты, которая сейчас действует на этом направлении. Это говорит о том, что враг не хочет терять занимаемые позиции.

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Кроме того, оккупанты на этом участке фронта совершенствуют свои инженерно-фортификационные сооружения. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер отделения разведки бригады НГУ "Рубеж" Виталий Литвин.

"Это показатель того, что они не хотят терять позиции, которые заняли. Они там сейчас улучшают свои инженерно-фортификационные сооружения и проводят небольшие ротационные действия внутри своих подразделений, которые уже исчерпали свой и морально-психологический, и физический ресурсы", – отметил Литвин.

Он также рассказал, что "Африканский корпус", который по данным американского Института изучения войны (ISW), был переброшен россиянами на это направление, наши бойцы пока не встречали. Однако он подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовы встретить любого противника.

Ранее сообщалось, что украинские воины имеют успехи на Харьковском направлении. Они продвинулись к востоку на северной окраине Глубокого, россияне ожидают контратаку. Аналитики также отметили, что получили кадры, опубликованные 10 июля, доказывающие, что на Харьковском направлении действуют операторы БПЛА из российского Африканского корпуса.

Напомним, ранее в ISW заявили, что войска РФ испытывают давление украинских контратак. Они пока ограничены и локализованы, однако сказываются на поле боя.

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